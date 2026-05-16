Москва16 мая Вести.Вооруженным силам Украины (ВСУ) повторить операцию "Поток" ВС РФ не позволило дилетантство. Таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, украинские боевики могли провалить миссию из-за того, что руководство отнеслось к своим обязанностям наплевательски.

Что касается операции "Поток", у нас там была труба, по которой солдаты передвигались. И мы очень серьезно к этому готовились. А ВСУ, видимо, решили просто копать землю. Такой подход, конечно, показывает их непрофессионализм. Значит, нет навыков подходящих. Это ж вам не просто погреб капать. Здесь надо учитывать и состояние грунта, и воды, близко ли она подходит к поверхности. Может, еще наплевательское отношение было со стороны тех, кто руководил этим процессом. Для подобных вещей нужны нормальные инженерные войска. Я что-то глубоко сомневаюсь, что у Украины они сейчас есть сказал Дандыкин

Эксперт отметил, что за весь период специальной военной операции конфликтующие стороны перенимали что-то друг у друга, по большей части Украина от России. Так, после того как российские военные придумали cамодельные конструкции ("мангалы"), помогающие защищать технику от дронов, эти устройства начали использовать и ВСУ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что боевики ВСУ попытались повторить операцию ВС РФ "Поток", однако траншея обвалилась и они погибли.