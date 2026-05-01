Пленный ВСУ рассказал, как российский офицер убедил его сдаться и спас ему жизнь

Российский офицер убедил боевика ВСУ сдаться и избежать смерти Пленный ВСУ рассказал, как российский офицер убедил его сдаться и спас ему жизнь

Москва1 мая Вести.Российский офицер убедил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться без сопротивления и избежать смерти. Об этом ТАСС сообщил пленный старший лейтенант ВСУ Владимир Антонюк.

По словам пленного, его подразделение оказалось окружено группой российских военных. В сложившейся ситуации он рассматривал возможность подорвать себя гранатой, однако боеприпасов у него не осталось. Тогда он попытался спровоцировать российских военнослужащих на открытие огня.

Как отметил Антонюк, решающую роль сыграло поведение командира российской группы, который начал спокойный диалог без агрессии. Именно манера общения, а не конкретные слова, повлияла на его решение отказаться от сопротивления, рассказал пленный.

Я часто [пытался], но никак не мог вспомнить первые слова. Важны были даже не слова, а то, как они были произнесены. Было без всякой агрессии, то есть спокойным, ровным голосом… Если бы была какая-то агрессия, я бы принял другое решение сказал Антонюк

Он добавил, что встреча с российскими военными стала неожиданной, так как его подразделение находилось в глубоком тылу вдали от линии боевого соприкосновения.

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Валябский рассказал, как инструкторы ВСУ обманывали мобилизованных и пугали их рассказами о мучительной смерти в случае попадания в плен к российским бойцам. Он подчеркнул, что в российском плену ему предоставляют воду и пищу, а также относятся по-человечески.