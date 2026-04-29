Украинский пленный рассказал, как в ВСУ запугивали российским пленом Пленный: инструкторы ВСУ говорили солдатам, что в плену им отрежут конечности

Москва29 апр Вести.Инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывали мобилизованных и пугали их рассказами о мучительной смерти в случае попадания в плен к российским бойцам. Об этом пленный украинский военнослужащий Сергей Валябский рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что в росийскому плену ему предоставляют воду и пищу, а также относятся по-человечески.

Во время учебы [в части] инструкторы могли рассказать, что, если попадаешь в плен самостоятельно или в бессознательном положении, то там уже, как говорится, выбора нет. [Тебя ждет] жестокая, дикая смерть от физического насилия со стороны российских военнослужащих. [Они говорили, что] при сдаче в плен тебе отрежут конечности, и будет очень мучительная смерть рассказал агентству пленный

Ранее стало известно, что украинские инструкторы из 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) издеваются над сослуживцем с лишним весом. При этом они игнорируют диагностированные у военнослужащего пневмонию и обострение язвы.

Между тем в российских силовых структурах сообщили, что на учебных полигонах ВСУ в Харьковской области растет количество небоевых потерь.