Инструкторы полка ВСУ издеваются над сослуживцем с лишним весом

Москва19 апр Вести.Инструкторы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) издеваются над сослуживцем с лишним весом, игнорируя его проблемы со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, инструкторы игнорируют диагностированные у военнослужащего пневмонию и обострение язвы.

Мужчину с лишним весом - 145 кг при росте 175 см - и множеством хронических заболеваний мобилизовали в 225-й ОШП. В настоящее время его родственники пытаются добиться лечения и демобилизации для новоиспеченного украинского штурмовика, который подвергается издевательствам со стороны инструкторов рассказал он

Он добавил, что в данный момент военнослужащий находится на полигоне ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области, откуда ранее приходила информация о росте числа небоевых потерь.