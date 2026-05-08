ТАСС: личный состав бригады ВСУ из-за командиров живет по тюремным порядкам ТАСС: комбаты ВСУ ввели внутри подразделений кастовую систему как в тюрьме

Москва8 мая Вести.Командиры батальонов в 155-й отдельной механизированной бригаде (155-я омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили внутри подразделений систему, напоминающую тюремную иерархию. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам источника, в бригаде у каждого комбата есть свои "шестерки", которые избегают службы на передовой и через создание атмосферы страха поддерживают порядок в подразделении.

Они ввели в своих батальонах кастовую систему, как в тюрьме, — есть главный, "шестерки", а еще "рабы" рассказал собеседник агентства

Военнослужащие, названные "рабами", вынуждены выполнять основную часть боевых задач за весь личный состав батальона.

Одним из командиров полка является Константин Русанов, ранее служивший заместителем командира так называемого "элитного" подразделения "Скала".

Командиром другого батальона полка является Станислав Лучанов — бывший начальник штаба 425-го отдельного штурмового полка, военнослужащие которого с весны 2025 года участвуют в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях.

Названный полк печально известен тем, что новобранцев отправляют в бой без подготовки сразу после прибытия, что приводит к гибели военнослужащих или объявлению им пропавшими без вести.

Кроме того, командиры этого полка поощряют практику похищений и применяют жесткие меры к солдатам, отказывающимся выполнять приказы, вплоть до избиений со смертельным исходом.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИС "Вести" перечислил особенности тактики подразделения "Скала".