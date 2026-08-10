Москва10 авг Вести.225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины, известный как "полк смерти", взрывает камеры пыток, чтобы скрыть свои преступления. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Также сообщается, что все это списывается на российские обстрелы.

В лесных массивах Чугуевского района Харьковской области эксгумируют и сжигают останки убитых насильно мобилизованных солдат ВСУ, здания с камерами пыток взрывают заявил собеседник агентства

Он также добавил, что по приказу начмеда полка Елены Шеремет в подразделении уничтожаются склады с психотропными препаратами.

Ранее сообщалось, что в рамках переформирования личный состав 225-го отдельного штурмового полка будет распределен по другим подразделениям ВСУ.