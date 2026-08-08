Боевиков ВСУ из "полков смерти" и "Скалы" переведут в "Азов"

Украинских боевиков из "полков смерти" и "Скалы" переведут в "Азов" Боевиков ВСУ из "полков смерти" и "Скалы" переведут в "Азов"

Москва8 авг Вести.В рамках переформирования личный состав 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как "полк смерти", и 425-го отдельного штурмового полка "Скала" будет распределен по другим подразделениям ВСУ, включая 3-ю отдельную штурмовую бригаду "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Значительная часть националистов из состава 225-го ОШП и 425-го ОШП будут распределены по другим подразделениям ВСУ, в том числе в состав 3-го ОШБр "Азов" говорится в сообщении

По данным канала, боевики из "полков смерти" уже не раз переходили на другие должности в механизированных и мотопехотных бригадах. В качестве примера приводится 155-я отдельная мехбригада ВСУ, где на построении был избит экс-чемпион Украины по карате Сергей Маленко.

Ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что полк "Скала", имеющий скандальную репутацию, проходит процедуру реорганизации по причине того, что был "искусственно раздут". Боевиков из его состава планируется распределить примерно в 10 различных подразделений.