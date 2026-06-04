ВСУ перебросили под Сумы подразделения "полка смерти" ВСУ отправили под Сумы новые подразделения "полка смерти"

Москва4 июн Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи со значительными потерями перебросило в район Великой Рыбицы в Сумской области новые подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как "полк смерти". Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Сообщается, что дополнительные подразделения украинского полка уже понесли потери.

На фоне колоссальных потерь в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псел около Великой Рыбицы командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка – "полка смерти" указал источник агентства

Полк получил такое название из-за большого количества погибших и пропавших без вести.

Ранее стало известно, что мобилизованные в ВСУ убили капитана полиции в Сумской области.