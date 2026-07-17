ВСУ перебросили подразделения полка "Рысь" под Сумы ВСУ перебросили подразделения штурмового полка "Рысь" под Сумы

Москва17 июл Вести.Украинское командование направляет в Сумскую область дополнительные подразделения 25-го отдельного штурмового полка "Рысь", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделения укомплектованы украинцами, насильно мобилизованными в мае этого года.

В Сумскую область командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25 ОШП "Рысь", укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае этого года сообщил источник

Он также добавил, что командир полка Чепурко занимается обеспечением безопасности своих родителей после того, как у входа в их квартиру в Харьковской области было обнаружено взрывное устройство.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.