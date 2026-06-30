ТАСС: под Сумы переброшены до 50 боевиков ВСУ предпенсионного возраста

ВСУ перебросили до 50 мобилизованных мужчин предпенсионного возраста под Сумы ТАСС: под Сумы переброшены до 50 боевиков ВСУ предпенсионного возраста

Москва30 июн Вести.Украинское командование перебросило порядка полусотни мобилизованных мужчин предпенсионного возраста в Сумскую область. Об этом со ссылкой на силовые структуры РФ сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, до 50 боевиков 119-й отдельной бригады терробороны ВСУ были направлены в поселок Краснополье.

В Краснополье переброшено до 50 недавно мобилизованных украинских солдат из состава 119-й отдельной бригады теробороны отмечается в материале

В публикации также говорится, что украинское командование "пополнило" бригаду за счет граждан из числа ограниченно годных к службе в армии.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно забрали клирика Троицкого собора Украинской православной церкви протодиакона Николая Мазурца.