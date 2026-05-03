В Сумскую область переброшен карательный отряд ВСУ ТАСС: карательный отряд ВСУ переброшен под Сумы

Москва3 мая Вести.В Сумскую область переброшен карательный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее воевавший в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отряд действует южнее села Сопычь Шосткинского района. Ранее боевики состояли в вооруженном формировании "Смерч".

В зоне боевых действий командование ВСУ использует таких боевиков для казней собственных военных и в качестве карателей против гражданского населения, пояснил собеседник агентства.

В марте Киев уже перебрасывал карательные отряды в Шосткинский район Сумской области. По данным российских силовых структур, карателей планировалось использовать для "мотивации" отказников, а также против местных жителей, чтобы противодействовать их эвакуации на территорию РФ.