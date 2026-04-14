Москва14 апр Вести.Украинское командование перебросило несколько специальных подразделений Главного управления разведки (ГУР) в Шосткинский район Сумской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В статье говорится, что эти отряды, включая формирования, ассоциируемые с группировкой "Кракен", с высокой вероятностью будут задействованы в качестве заградительных сил для мобилизованных военнослужащих.

Собеседник агентства пояснил, что основной задачей переброшенных спецподразделений станет обеспечение дисциплины среди личного состава 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что данные отряды ГУР будут выполнять функции, аналогичные заградительным, с целью предотвращения отступления или отказа от выполнения боевых задач мобилизованными солдатами.

Ранее сообщалось, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожает собственный личный состав.