ВСУ перебрасывают подразделения БПЛА и теробороны под Сумы ТАСС: украинское командование перебрасывает под Сумы подразделения БПЛА

Москва16 апр Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область подразделения операторов ударных беспилотников и насильно мобилизованных солдат теробороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что украинские войска перенаправляются в Краснопольский район Сумской области.

Враг экстренно перебрасывает операторов ударных БПЛА (442-й отдельный батальон беспилотных систем ВСУ) и насильно мобилизованных солдат 122-й отдельной бригады теробороны отмечается в публикации

Подразделения должны усилить деморализованный личный состав 119-й бригады теробороны и 157-й механизированной бригады ВСУ.

14 апреля сообщалось, что украинское командование перебросило несколько специальных подразделений Главного управления разведки в Шосткинский район Сумской области.