Москва7 маяВести.В связи с активным продвижением подразделений Вооруженных сил России украинское командование начало переброску дополнительных сил из Киевской области в Сумскую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что информация о перемещении резервов также подтверждается публикациями украинских волонтеров. Речь идет об отдельных подразделениях 1-й оперативно-тактической бригады (ОТМБР), которые уже прибыли в Сумы.
На фоне продвижения наших войск в Сумской области, командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервыотметил собеседник агентства
В настоящее время на сумском направлении действует группировка войск "Север", задействованная также в Харьковской области. Согласно сводке Минобороны, только за прошедшую ночь на этом участке было уничтожено более 50 военных объектов ВСУ и 57 украинских солдат.
Как сообщалось, российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ 347 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа.