ВСУ стягивают резервы из Киева к Сумам из-за прорыва российских войск РИА Новости: Киев перебрасывает бригады на сумское направление

Москва7 мая Вести.В связи с активным продвижением подразделений Вооруженных сил России украинское командование начало переброску дополнительных сил из Киевской области в Сумскую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что информация о перемещении резервов также подтверждается публикациями украинских волонтеров. Речь идет об отдельных подразделениях 1-й оперативно-тактической бригады (ОТМБР), которые уже прибыли в Сумы.

На фоне продвижения наших войск в Сумской области, командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы отметил собеседник агентства

В настоящее время на сумском направлении действует группировка войск "Север", задействованная также в Харьковской области. Согласно сводке Минобороны, только за прошедшую ночь на этом участке было уничтожено более 50 военных объектов ВСУ и 57 украинских солдат.

Как сообщалось, российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ 347 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа.