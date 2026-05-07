Москва7 маяВести.Российская группировка войск "Север" уничтожила за сутки более 50 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях, сообщает Минобороны.
Уничтожены 57 украинских боевиков в Сумской и Харьковской областях. Нанесены удары по пунктам управления БПЛА, скоплению живой силы, полевым складам, узлам связиОтмечает Минобороны
Кроме того, уничтожены два орудия полевой артиллерии и 12 военных грузовиков ВСУ.
Бойцы "Севера" продолжают наступление, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях, заключает Минобороны.