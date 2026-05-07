Бойцы "Севера" поразили за сутки более 50 объектов ВСУ

Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 50 объектов ВСУ под Сумами и Харьковом Бойцы "Севера" поразили за сутки более 50 объектов ВСУ

Москва7 мая Вести.Российская группировка войск "Север" уничтожила за сутки более 50 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях, сообщает Минобороны.

Уничтожены 57 украинских боевиков в Сумской и Харьковской областях​​​. Нанесены удары по пунктам управления БПЛА, скоплению живой силы, полевым складам, узлам связи Отмечает Минобороны

Кроме того, уничтожены два орудия полевой артиллерии и 12 военных грузовиков ВСУ.

Бойцы "Севера" продолжают наступление, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях, заключает Минобороны.