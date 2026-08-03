ВСУ отправляют в пехоту летчиков тактической авиации в Сумской области ТАСС: ВСУ восполняют потери на сумском направлении летчиками тактической авиации

Москва3 авг Вести.Вооруженные силы Украины несут значительные потери на сумском направлении и пытаются восполнять их, в том числе за счет военнослужащих тактической авиации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как рассказал источник, в условиях колоссальных потерь на Сумском направлении неприятель старается сдержать наступление российских войск, задействуя группу "Ф" 1-го отряда 144-го центра ССО, а также подразделение 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ.

Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ также осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотным подразделениям добавил источник

Ранее стало известно, что 37 украинских военных из 70 подготовленных к переброске на сумское направление попали в госпитали с различными заболеваниями.