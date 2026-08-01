Половина боевиков ВСУ, подготовленных к отправке под Сумы, попала в госпитали

Половина боевиков ВСУ, которых хотели отправить под Сумы, попала в госпитали Половина боевиков ВСУ, подготовленных к отправке под Сумы, попала в госпитали

Москва1 авг Вести.37 украинских военных из 70 подготовленных к переброске на сумское направление попали в госпитали с различными заболеваниями, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что ввиду массовых потерь и нехватки личного состава в подразделениях ВСУ на сумском направлении боевые группы доукомплектовываются военными 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го АК ВСУ.

Из 70 спланированных к командированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек сказал он

Ранее сообщалось, что в Сумской области группа военных ВСУ пыталась выйти из района населенного пункта Садки в сторону Могрицы, но оказалась рядом с позициями, уже перешедшими под российский контроль.