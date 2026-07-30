Под Сумами боевики ВСУ перепутали свои позиции с российскими и погибли

Военные ВСУ под Сумами перепутали свои позиции с российскими Под Сумами боевики ВСУ перепутали свои позиции с российскими и погибли

Москва30 июл Вести.Группа украинских боевиков попыталась выйти из района населенного пункта Садки в направлении Могрицы Сумской области, однако оказалась у позиций, которые уже перешли под контроль российских военных. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, речь идет о военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из лесных массивов в районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики сказал источник

По его данным, все украинские боевики были уничтожены в ходе стрелкового боя.

Собеседник агентства также заявил, что, согласно данным радиоперехватов, командование украинского подразделения не располагало актуальной информацией об обстановке на этом участке фронта и ориентировалось на сведения из открытых источников.