ВСУ отправили на убой семь боевых групп в Сумском районе

ВСУ потеряли семь боевых групп при попытке удержать позиции под Сумами ВСУ отправили на убой семь боевых групп в Сумском районе

Москва24 июн Вести.Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило семь боевых групп для удержания позиций в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделения были направлены через участки местности, которые ранее были заминированы украинскими военными. В результате часть личного состава понесла потери еще на этапе выдвижения.

Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило "на убой" через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр сказал источник агентства

Он также уточнил, что военнослужащие, которым удалось добраться до окраин Иволжанского, были впоследствии уничтожены.