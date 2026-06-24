Москва24 июнВести.Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило семь боевых групп для удержания позиций в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подразделения были направлены через участки местности, которые ранее были заминированы украинскими военными. В результате часть личного состава понесла потери еще на этапе выдвижения.
Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило "на убой" через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБрсказал источник агентства
Он также уточнил, что военнослужащие, которым удалось добраться до окраин Иволжанского, были впоследствии уничтожены.