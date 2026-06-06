В российских силовых структурах заявили о потерях спецназа ВСУ под Сумами

Первая бригада спецназначения ВСУ понесла потери у Бачевска в Сумской области В российских силовых структурах заявили о потерях спецназа ВСУ под Сумами

Москва6 июн Вести.Первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Богуна понесла существенные потери в районе Бачевска Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника ТАСС, выводы были сделаны на основе анализа опубликованных некрологов.

Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна сказал собеседник агентства

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячные потери украинской армии составляют около 40 тысяч человек. По его словам, российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения, тогда как ВСУ сталкиваются с острым дефицитом личного состава.