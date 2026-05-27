Анализ некрологов ВСУ показал колоссальные потери Украины в Сумской области ТАСС: анализ некрологов ВСУ свидетельствует о колоссальных потерях под Сумами

Москва27 мая Вести.Анализ некрологов военнослужащих ВСУ свидетельствует о колоссальных потерях среди личного состава 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что 68-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ, переброшенная в начале мая в Сумской район, уже начала нести колоссальные потери; в районе Кудиевки <...> уничтожены в середине мая десятки националистов из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ говорится в сообщении

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ в Запорожской области.