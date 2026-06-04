Москва4 июн Вести.Ежемесячные потери ВСУ составляют 40 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер подчеркнул, что ВС РФ наступает по всей линии боевого соприкосновения, в том время как украинская армия испытывает острый дефицит личного состава.

Ежемесячные потери – около 40 тысяч. В результате принудительно людей, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию сказал Путин

Он добавил, что мобилизация на Украине ежемесячно дает ВСУ около 15-16 тысяч будущих солдат, еще примерно 14 тысяч раненых за тот же период возвращаются из госпиталей.

Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров резюмировал президент

Ранее из данных украинских правоохранительных органов стало известно, что с начала 2026 года около 70–80 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно оставили свои части, общее число дезертиров превышает 250 тысяч.