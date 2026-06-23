Путин: ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается

Ситуация для ВСУ ухудшается Путин: ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается

Москва23 июн Вести.Ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается. Об этом во время совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что противник в связи с ухудшением ситуации взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам, инфраструктуре.

Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств отметил президент

Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ.