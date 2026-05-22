Москва22 маяВести.Ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле на встрече с выпускниками программы "Время героев". Глава государства добавил, что украинским боевикам не помогает западная помощь, которую регулярно разворовывают.
Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическуюзаявил Путин
Ранее Путин, комментируя удар по общежитию в городе Старобельске, призвал ВСУ не выполнять преступные приказы украинского руководства.