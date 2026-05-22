Путин: ни одна жертва России на СВО не была напрасной

Москва22 мая Вести.Россия не понесла ни одной напрасной жертвы во время специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками программы "Время героев".

Все наши потери, жертвы, не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы заявил российский лидер

Владимир Путин провел встречу с выпускниками "Времени героев" 22 мая. В ходе мероприятия он отметил, что киевский режим терпит постоянные провалы на фронте, сдает позиции, населенные пункты и территории.

Президент призвал бойцов Вооруженных сил Украины не выполнять преступные приказы киевской хунты и подчеркнул, что в противном случае они будут соучастниками преступлений режима Владимира Зеленского.