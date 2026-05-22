Москва22 маяВести.Россия не понесла ни одной напрасной жертвы во время специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками программы "Время героев".

Все наши потери, жертвы, не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы

заявил российский лидер

Владимир Путин провел встречу с выпускниками "Времени героев" 22 мая. В ходе мероприятия он отметил, что киевский режим терпит постоянные провалы на фронте, сдает позиции, населенные пункты и территории.

Президент призвал бойцов Вооруженных сил Украины не выполнять преступные приказы киевской хунты и подчеркнул, что в противном случае они будут соучастниками преступлений режима Владимира Зеленского.