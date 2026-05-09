Путин отметил вклад всех стран антигитлеровской коалиции в Победу Путин: Россия не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую

Москва9 мая Вести.Россия никогда не разделяла победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На торжественном приеме в честь Дня Победы глава государства подчеркнул, что Россия чтит вклад всех участников антигитлеровской коалиции в разгром нацизма.

Мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую и потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков сказал Путин

Выступая на параде Победы, он отметил, что советские солдаты принесли колоссальную жертву ради свободы и достоинства европейский народов. Президент РФ пообещал, что страна всегда будет помнить этот подвиг.