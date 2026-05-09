Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала Путин призвал не допустить оправдания нацистов после Нюрнбергского трибунала

Москва9 мая Вести.Русские считают своим долгом не допустить оправдания нацистов и их преступлений против советского народа, а также пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На торжественном приеме в честь Дня Победы российский лидер отметил, что преступления нацистов осуждены окончательно и не имеют срока давности.

Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала сказал он

Ранее 9 мая в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин выступил с речью, которая продолжалась около девяти минут. После этого он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.