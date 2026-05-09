Путин: фальсификацию событий Второй мировой войны нужно жестко пресекать

Москва9 мая Вести.Выступая с речью на торжественном приеме в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что фальсификация истории Второй мировой войны должна строго пресекаться. Он отметил, что любые попытки героизации нацистов недопустимы.

Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей указал глава государства

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне.