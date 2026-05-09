Путин: гитлеровцы планировали геноцид всех наций СССР, но не учли силу духа

Москва9 мая Вести.Гитлеровцы планировали геноцид всех наций Советского Союза, но не учли русский характер и силу духа советского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.

Российский лидер отметил, что 22 июня 1941 года стало одной из самых трагических и скорбных дат в истории страны.

Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза сказал Путин

Он добавил, что нацисты при этом не учли русский характер и силу духа советского народа. Эти качества, по словам президента, проявляются в труднейшие для Отечества времена.

Владимир Путин смотрит парад Победы рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником спецоперации Леонидом Рыжовым.