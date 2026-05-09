Москва9 мая Вести.Советская армия принесла колоссальную жертву ради свободы и достоинства европейский народов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

Российский лидер подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиг советского народа и его ставший решающим вклад в разгром нацизма и спасение мира.

Наш солдат понес колоссальные потери, принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы сказал Путин

Советский солдат, добавил он, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности, увенчав себя великой славой Победы.