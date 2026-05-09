Москва9 мая Вести.Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, а также внес решающий вклад в разгром нацизма и спас мир. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.

Он отметил, что Россия всегда будет помнить подвиг советского народа.

То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений сказал Путин

Он добавил, что советский солдат понес колоссальные потери, чтобы спасти свободу и достоинство народов Европы, и стал воплощением мужества и благородства.

Кроме того, президент подчеркнул, что российский народ может выдержать любые испытания.