Путин назвал переписывание истории Второй мировой войны дорогой к нищете Путин: переписывание истории Второй мировой войны - глупость, ведущая к нищете

Москва9 мая Вести.Курс Европы на переписывание истории Второй мировой войны - это глупость, ведущая к нищете, заявил журналистам президент России Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Так президент ответил на вопрос, как он оценивает эту политику Европы и к чему она может ее привести.

Глупость. Это может довести до нищеты сказал Путин

Ранее глава российского государства заявил, что РФ открыта для диалога с Европой, но лишь при условии, что европейцы выберут для переговоров лидеров, которым доверяют, и которые не высказывались о России оскорбительно.