Москва9 маяВести.Курс Европы на переписывание истории Второй мировой войны - это глупость, ведущая к нищете, заявил журналистам президент России Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.
Так президент ответил на вопрос, как он оценивает эту политику Европы и к чему она может ее привести.
Глупость. Это может довести до нищетысказал Путин
Ранее глава российского государства заявил, что РФ открыта для диалога с Европой, но лишь при условии, что европейцы выберут для переговоров лидеров, которым доверяют, и которые не высказывались о России оскорбительно.