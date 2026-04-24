Москва24 апрВести.Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы не допустить повторения варварства, подобного геноциду армянского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове на 111-й годовщине трагедии.
Жестокая расправа над сотнями тысяч армян потрясла весь цивилизованный мир и показала последствия распространения национализма и ксенофобии, заметил он.
Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилосьподчеркнул лидер России
Тем не менее, пережитое горе сплотило армянское население, которое продемонстрировало стойкость, мужество и верность истокам, добавил Путин.
Накануне в Армении прошло факельное шествие в память о геноциде армян начала XX века.