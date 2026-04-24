Путин: мир не должен допустить такой же трагедии, как геноцид армянского народа

Москва24 апр Вести.Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы не допустить повторения варварства, подобного геноциду армянского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове на 111-й годовщине трагедии.

Жестокая расправа над сотнями тысяч армян потрясла весь цивилизованный мир и показала последствия распространения национализма и ксенофобии, заметил он.

Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось подчеркнул лидер России

Тем не менее, пережитое горе сплотило армянское население, которое продемонстрировало стойкость, мужество и верность истокам, добавил Путин.

Накануне в Армении прошло факельное шествие в память о геноциде армян начала XX века.