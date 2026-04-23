Москва23 апрВести.В столице Армении началось факельное шествие, посвященное памяти жертвам геноцида армян 1915 года в Османской империи. Об этом сообщает издание "Sputnik Армения".
Отмечается, что мероприятие началось с сожжения флага Турции.
Традиционное факельное шествие началось с площади Республики в Ереване в память о жертвах Геноцида армян в Османской империисообщается в публикации
Также уточняется, что в авангарде самого шествия находятся священники и общественные деятели Армении.
Ранее замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван не собирается становиться плацдармом для антироссийских настроений.