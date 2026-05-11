Москва11 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры репетиции военного парада, который пройдет в Ереване 28 мая – в День Первой Республики.

Репетиция парада 28 мая написал Пашинян в публикации

На кадрах показаны артиллерийские установки, колонны военной техники и беспилотники. Премьер-министр отдельно подчеркнул, что представленные дроны произведены в Армении.

В Армении 28 мая отмечается как День Первой Республики или День Республики, это государственный праздник и нерабочий день в стране. 28 мая 1918 года Армянский национальный совет провозгласил независимость Армении после распада Закавказской демократической федеративной республики. Этот день считается символом восстановления армянской государственности. Первая Республика просуществовала до установления советской власти в начале декабря 1920 года.