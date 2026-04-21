Пашинян анонсировал "шашлык-пати" в Ереване на День гражданина 25 апреля

Москва21 апр Вести.Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в Ереване "шашлык-пати" и концерта в честь Дня гражданина, отмечаемого в стране 25 апреля. Видеообращение политика опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в России).

День гражданина был учрежден в Армении в 2019 году в честь прихода Пашиняна к власти в 2018 году после масштабных протестов.

В субботу, 25 апреля, мы отмечаем День гражданина. И в этот день с 13.00 (12.00 мск) на улице Амиряна, согласно традициям революции, состоится "шашлык-пати". А вечером, ровно в 20.00 (19.00 мск), на площади Республики пройдет большой праздничный концерт рассказал Пашинян

Ранее Пашинян назвал электорат оппозиционных партий Армении "сбродом", а постановку вопроса о возможности получения этими партиями мест в парламенте - "проявлением неуважения" к армянскому государству.