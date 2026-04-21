Москва21 апрВести.Евросоюз создаст для Армении новую гражданскую миссию, которая повысит устойчивость республики к "кампаниям дезинформации" и кибератакам. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Она напомнила, что в мае Ереван примет первый саммит Армения — Евросоюз.
Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они должны выбирать свое будущее. Мы также ожидаем, что Ереван примет первый в истории совместный саммит в мае, который станет свидетельством углубления нашего партнерствасказала Каллас журналистам
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика подаст заявку на вступление в Евросоюз в качестве члена, как только проведет все необходимые реформы.