Мирзоян и Каллас обсудят сотрудничество Армении и ЕС в Брюсселе

Москва13 апр Вести.Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель 14 апреля 2026 года. В рамках визита запланированы встречи с представителями Европейского союза, в том числе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Подробности повестки предстоящих переговоров не приводятся. Ожидается, что визит будет способствовать дальнейшему развитию диалога между Арменией и Европейским союзом по вопросам двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.