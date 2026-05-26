Москва26 маяВести.Госсекретарь США Марко Рубио посетит 26 мая Ереван, сообщает МИД Армении.
Рубио проведет встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, стороны намерены подписать ряд документов, уточняет МИД.
Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на путь бандеровской Украины.
Пашинян взял курс на разрыв отношений Армении с Россией, подчеркнул Медведев.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее".