Москва26 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио посетит 26 мая Ереван, сообщает МИД Армении​​​.

Рубио проведет встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, стороны намерены подписать ряд документов, уточняет МИД.

Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на путь бандеровской Украины.

Пашинян взял курс на разрыв отношений Армении с Россией, подчеркнул Медведев.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее".