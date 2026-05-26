Рубио пробыл в Армении менее одного часа Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился меньше часа

Москва26 мая Вести.Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился меньше часа, за это время он успел подписать несколько документов в аэропорту Звартноц. Об этом пишет азербайджанский портал Minval Politika в своем Telegram-канале.

Госсекретарь встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прямо в здании терминала аэропорта Еревана. Стороны подписали ряд документов, ключевые из которых — рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа к международному миру и процветанию").

Также Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами Его подробности не разглашаются.