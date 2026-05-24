Рубио сообщил о значительном прогрессе в переговорах США и Ирана

Москва24 мая Вести.В переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном достигнут значительный прогресс. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Достаточно сказать, что был достигнут некоторый прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный сказал он

По словам Рубио, в течение сегодняшнего дня ожидаются новости по данному вопросу. Он также отметил, что в скором времени предоставит возможность сделать дальнейшие заявления по этой теме американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что посредники, участвующие в переговорах между США и Ираном, намерены завершить подготовку текста рамочного соглашения, которое займет одну страницу, и опубликовать его в воскресенье, 24 мая.