США надеются на прогресс в переговорах с Ираном в ближайшие часы, заявил Рубио

Рубио: США рассчитывают на прогресс в переговорах с Ираном в ближайшие часы США надеются на прогресс в переговорах с Ираном в ближайшие часы, заявил Рубио

Москва27 мая Вести.Вашингтон рассчитывает прогресс в процессе переговоров с Ираном в ближайшие часы, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Мы хотим заключения сделки. Посмотрим в ближайшие несколько часов или дней, возможно ли добиться прогресса сказал Рубио

Ранее 27 мая в Меджлисе (парламенте) Ирана заявили, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном включает себя такие пункты, как снятие морской блокады с Ирана и разблокировка замороженных зарубежных активов Исламской Республики.