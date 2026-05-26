Рубио: согласование текста сделки с Тегераном может занять несколько дней

Москва26 мая Вести.Согласование соглашения США с Ираном может занять еще несколько дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает агентство Reuters.

По словам Рубио, проливы на Ближнем Востоке так или иначе откроются.

Госсекретарь уточнил, что в переговорах между Вашингтоном и Тегераном достигнут значительный успех. Вашингтон либо заключит с Ираном хорошую сделку, либо ему придется прибегнуть к альтернативным действиям.