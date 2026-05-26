Москва26 маяВести.Согласование соглашения США с Ираном может занять еще несколько дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает агентство Reuters.
По словам Рубио, проливы на Ближнем Востоке так или иначе откроются.
Госсекретарь уточнил, что в переговорах между Вашингтоном и Тегераном достигнут значительный успех. Вашингтон либо заключит с Ираном хорошую сделку, либо ему придется прибегнуть к альтернативным действиям.