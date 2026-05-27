Москва27 маяВести.США, согласно проекту соглашения с Ираном, будут обязаны прекратить морскую блокаду Исламской Республики, а также разблокировать замороженные иранские активы за рубежом. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди.
Его слова привела пресс-служба Меджлиса.
Освобождение значительной части замороженных иранских активов и прекращение морской блокады также являются одними из требований этого соглашениясообщил Боруджерди
Парламентарий добавил, что любой подписанный с США итоговый документ в любом случае будет направлен на защиту интересов Ирана.