В Меджлисе Ирана заявили, что проект соглашения с США включает снятие блокады

Москва27 мая Вести.США, согласно проекту соглашения с Ираном, будут обязаны прекратить морскую блокаду Исламской Республики, а также разблокировать замороженные иранские активы за рубежом. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди.

Его слова привела пресс-служба Меджлиса.

Освобождение значительной части замороженных иранских активов и прекращение морской блокады также являются одними из требований этого соглашения сообщил Боруджерди

Парламентарий добавил, что любой подписанный с США итоговый документ в любом случае будет направлен на защиту интересов Ирана.