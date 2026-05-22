Al Hadath: соглашение США и Ирана остановит атаки на инфраструктуру

Москва22 мая Вести.В рамках возможного соглашения Иран и США планируют создать совместный механизм для урегулирования конфликтов в будущем. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, в проекте соглашения между США и Ираном перечислены обязательства сторон прекратить атаки на объекты инфраструктуры.

Со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, Al Hadath утверждает, что речь идет об объектах "военной, гражданской или экономической инфраструктуры".

При этом двустороннее соглашение будет считаться вступившим в силу только после официального обнародования документа обеими сторонами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в конфликте с Ираном наблюдается положительная динамика. Он отметил накануне, что ситуация станет яснее в течение нескольких дней.