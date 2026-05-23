Медведев: Пашиняну пора начинать переговоры о поставках в Армению СПГ из США

Медведев посоветовал Пашиняну начать переговоры по поставкам СПГ из США Медведев: Пашиняну пора начинать переговоры о поставках в Армению СПГ из США

Москва23 мая Вести.Для армянского премьера Никола Пашиняна пришло время начинать переговоры с США по поводу поставок в Армению американского СПГ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил настойчивые попытки Пашина втянуть Армению в ЕС, при этом сохранив все выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе. При этом, подчеркнул Медведев, "окрыленный беседами с трампами и макронами" глава правительства Армении договорился, что Россия при любом раскладе обязана сохранить для республики нынешние цены на газ, при том что его стоимость в Европе сильно выше. При переходе на европейские цены на газ граждане Армении погонят Пашиняна "к его любвеобильному другу Макрону в Париж", уверен зампред СБ.

Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А написал Медведев в своем канале в MAX

Ранее Пашинян заявил, что цена на газ из России для Армении не может вырасти, поскольку у Еревана и Москвы по этому вопросу есть четка стратегическая договоренность.