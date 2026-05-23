Москва23 маяВести.Граждане Армении прогонят премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.
И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Парижнаписал Медведев
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет "растащить" союзников России, сейчас пытается втянуть в антироссийский лагерь Армению.