Медведев: если Армения перейдет на европейские цены на газ, Пашиняна прогонят

Москва23 мая Вести.Граждане Армении прогонят премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж написал Медведев

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет "растащить" союзников России, сейчас пытается втянуть в антироссийский лагерь Армению.