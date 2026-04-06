Армения пригрозила выйти из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения Россией цены на газ

Москва6 апр Вести.Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в случае, если Россия решит увеличить расценки на поставляемый в республику газ.

С таким заявлением выступил спикер армянского парламента Ален Симонян, чьи слова передает Интерфакс.

Он также добавил, что такие темы проговариваются уже достаточно давно.

Но не думаю, что дело дойдет до этого сказал Симонян

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном было откровенным и полезным.