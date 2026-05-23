Медведев заподозрил Пашиняна в желании усидеть на двух стульях в отношениях с РФ

Москва23 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается усидеть на двух стульях в отношениях с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Политик предположил, что глава армянского правительства "в ближайшее время собрался это проделать". При этом Медведев указал, что тот, кто пытается усидеть на двух стульях, рискует больно приземлиться.

Он [Пашинян] настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС написал Медведев

Он добавил, что армянский политик пытается вести двойную игру, чтобы сохранить выгоду от покупок российского газа. Как отметил Медведев, если Армения перейдет на европейские газовые цены, население республики "погонит" Пашиняна из страны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном указал на разницу цен на газ в Европе и Армении, куда его поставляет РФ. Как подчеркнул глава государства, сейчас цены на газ в европейских странах достигают 600 долларов за тысячу кубов, в то время как российская сторона продает газ армянской стороне за 177,5 доллара за тот же объем.

Вместе с тем Пашинян отметил, что стоимость российского газа не может вырасти для Армении, поскольку Ереван и Москва достигли четкой стратегической договоренности по этому вопросу.