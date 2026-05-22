Москва22 мая Вести.Цена на российский газ не может вырасти для Армении, поскольку Ереван и Москва достигли четкой стратегической договоренности по этому вопросу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Таким образом, как уточняет ТАСС, глава армянского правительства ответил на вопрос о возможном росте цен на газ из-за напряженности в отношениях Армении и России.

По вопросу подорожания газа - такого не может быть, потому что у нас есть контракт... В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться сказал Пашинян

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном указал на разницу цен на газ в Европе и Армении, куда его поставляет РФ. Как подчеркнул глава государства, сейчас цены на газ в европейских странах достигают 600 долларов за тысячу кубов, в то время как российская сторона продает газ Армении за 177,5 доллара за тот же объем.